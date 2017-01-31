Н`Голо Канте: "Если хорошо сыграем с "Ливерпулем" и "Арсеналом", сможем рассчитывать на многое"

Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" отметил, что в составе "красных" собраны сильные игроки, которые любят прессинговать соперника на его половине поля. По словам хавбека, игра на контратаках может принести "синим" успех.

– Это еще один матч, и мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится соперник, – приводит пресс-служба "Челси" слова Канте. – "Ливерпуль" является хорошей командой, в которой собраны игроки, способные в любой момент забить гол. Они любят играть с высоким прессингом. Если мы справимся с их прессингом, у нас появятся хорошие возможности для контратак.



Сейчас "Челси" идет на первом месте, мы полностью уверены в себе, но знаем, что еще предстоит пройти долгий путь. На неделе мы проведем два очень важных матча с командами из лидирующей группы – "Ливерпулем" и "Арсеналом". Если мы хорошо сыграем с ними, мы можем на многое рассчитывать в сезоне.

Встреча между "Ливерпулем и "Челси" начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Челси"