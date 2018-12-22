"МЮ" забил 5 голов "Кардиффу" в дебютном матче Сульшера

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кардифф Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии - 5:1. Дубль во втором тайме оформил Джесси Лингард. Игра стал первой для исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера. Он сменил Жозе Моуринью, уволенного после поражения от "Ливерпуля" (1:3).

На перерыв "Манчестер Юнайтед" ушел, ведя в счете 3:1. Команда впервые с ноября 2013 года забила три мяча за первый тайм. Кроме того, "МЮ" забил 5 голов впервые после ухода Алекса Фергюсона. Последний раз это произошло в мае 2013 года в игре с "Вест Бромвичем" (5:5), ставшей последней для легендарного шотландца у руля "МЮ".

"МЮ" в таблице поднялся на шестое место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

18-й тур

"Кардифф Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:5 (1:3)

Голы: Рэшфорд, 4 (0:1). Эррера, 29 (0:2). Камараса, 38 - с пенальти (1:2). Марсьяль, 41 (1:3). Лингард, 57 - с пенальти (1:4). Лингард, 90 (1:5).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон, Гюннарссон (Раллс, 83), Камараса, Патерсон, Артер (Зохоре, 61), Хойлетт (Харрис, 74), Мерфи.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Эррера, Погба, Матич (Феллаини, 87), Марсьяль (Перейра, 86), Лингард, Рэшфорд (Фред, 79).

Предупреждения: Шоу, 35. Гюннарссон, 58. Каннингем, 79.

Судья: Оливер.

22 декабря. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".