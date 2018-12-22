"МЮ" забил 5 голов "Кардиффу" в дебютном матче Сульшера

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кардифф Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии - 5:1. Дубль во втором тайме оформил Джесси Лингард. Игра стал первой для исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера. Он сменил Жозе Моуринью, уволенного после поражения от "Ливерпуля" (1:3).
На перерыв "Манчестер Юнайтед" ушел, ведя в счете 3:1. Команда впервые с ноября 2013 года забила три мяча за первый тайм. Кроме того, "МЮ" забил 5 голов впервые после ухода Алекса Фергюсона. Последний раз это произошло в мае 2013 года в игре с "Вест Бромвичем" (5:5), ставшей последней для легендарного шотландца у руля "МЮ".
"МЮ" в таблице поднялся на шестое место.
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Премьер-лига
18-й тур
"Кардифф Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:5 (1:3)
Голы: Рэшфорд, 4 (0:1). Эррера, 29 (0:2). Камараса, 38 - с пенальти (1:2). Марсьяль, 41 (1:3). Лингард, 57 - с пенальти (1:4). Лингард, 90 (1:5).
"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон, Гюннарссон (Раллс, 83), Камараса, Патерсон, Артер (Зохоре, 61), Хойлетт (Харрис, 74), Мерфи.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Эррера, Погба, Матич (Феллаини, 87), Марсьяль (Перейра, 86), Лингард, Рэшфорд (Фред, 79).
Предупреждения: Шоу, 35. Гюннарссон, 58. Каннингем, 79.
Судья: Оливер.
22 декабря. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/