"МЮ" выплатил 6,7 миллиона фунтов стерлингов Швайнштайгеру

"Манчестер Юнайтед" вынужден был потратить 6,7 миллиона фунтов стерлингов на полузащитника Бастиана Швайнштайгера​, на которого не рассчитывает главный тренер команды Жозе Моуринью. По информации Telegraph, за этот год финансовые издержки клуба составили 15,1 миллиона фунтов стерлингов, из которых 8,4 миллиона были потрачены на расторжение контракта с Луи ван Галом, а также 6,7 миллиона на немецкого полузащитника, который тренируется теперь с молодежной командой.

Напомним, ранее появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" установил рекорд по прибыли в прошлом сезоне, заработав 515 миллионов фунтов стерлингов.