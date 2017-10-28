"МЮ" впервые за 10 лет начал чемпионат с 5 "сухих" домашних матчей

"Манчестер Юнайтед", обыграв "Тоттенхэм" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии, повторил достижение 10-летней давности по надежности обороны, сообщает Opta. "Красные дьяволы" впервые с сезона-2007/08 в пяти стартовых домашних матчах не пропустили ни одного мяча.

В этом сезоне "МЮ" на старте турнира поочередно обыграл "Вест Хэм" (4:0), "Лестер" (20), "Эвертон" (4:0), "Кристал Пэлас" (4:0) и "Тоттенхэм" (1:0).

После этого матча манкунианцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" сократилось до 2 очков. В эти минуты "горожане" проводят матч против "Вест Бромвича".