"МЮ" возобновит переговоры с "Интером" по трансферу Перишича?

"Манчестер Юнайтед" собирается возобновить переговоры с "Интером" по трансферу полузащитника Ивана Перишича, сообщает Football Italia. По информации издания, манкунианцы предложат за трансфер 28-летнего хорвата 55 миллионов евро.

Ранее английский клуб не сумел договориться с "неррадзури" о трансферной стоимости игрока. Руководство итальянской команды отказалось продавать футболиста меньше чем за 50 миллионов евро.

В пятницу, 11 августа, появились сообщения о том, что Перишич попал в сферу интересов "Барселоны", которая продолжает поиски игрока на смену перешедшему в "ПСЖ" Неймару.

Перишич выступает за "Интер" с 2015 года. В 79 матчах он отметился 20 забитыми мячами.