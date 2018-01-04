12:41 | Футбол — Англия

"МЮ" ведет переговоры с Моуринью о новом контракте

4

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в продлении контракта главного тренера команды Жозе Моуринью. Как сообщает The Telegraph, руководство "МЮ" начало переговоры с представителем португальца по новому соглашению. Действующий контракт истекает через полтора года. Причем в нем есть пункт о продлении договора до лета 2020 года.

По данным источника, руководство "МЮ" опасается, что Моуринью не захочет больше оставаться в клубе. Его жена, например, продолжает жить в Лондоне, а сам Моуринью не переезжает из отеля. У наставника есть претензии к клубу в части обеспечения трансферов.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

sakusda

гнать его в шею!Всем им трансферы подавай,так любой дурак сможет!

15:04

muchacho

Отличная новость!

15:01

Семь ветров

Фантастика. С момента появления "особенного" и по настоящее время МЮ играет в какую то шляпу, целью которой является место в четверке, даже в прошлом году не было бы никакой победы в ЛЕ если бы оставался вариант оказаться в четверке и попасть в ЛЧ. Тратятся огромные суммы, а результат плачевен, в то же время Сити рекордные серии штампует при симпатичной игре и похожих тратах.

14:28

Manted

с ума сошли чтоли...

12:44