"МЮ" ведет переговоры с Моуринью о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в продлении контракта главного тренера команды Жозе Моуринью. Как сообщает The Telegraph, руководство "МЮ" начало переговоры с представителем португальца по новому соглашению. Действующий контракт истекает через полтора года. Причем в нем есть пункт о продлении договора до лета 2020 года.

По данным источника, руководство "МЮ" опасается, что Моуринью не захочет больше оставаться в клубе. Его жена, например, продолжает жить в Лондоне, а сам Моуринью не переезжает из отеля. У наставника есть претензии к клубу в части обеспечения трансферов.