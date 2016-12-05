"МЮ" в Кубке Англии сыграет с "Редингом", "Ман Сити" - с "Вест Хэмом"

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея "Манчестер Юнайтед" встретится с "Редингом". Чемпион страны "Лестер" сыграет с "Эвертоном", а "Манчестер Сити" - с "Вест Хэмом". Игры пройдут 6 и, если понадобится, 9 января.
Полностью список пар выглядит следующим образом:
"Ипсвич" - "Линкольн Сити"/"Олдхэм Атлетик"
"Бэрроу" - "Рокдэйл"
"Халл Сити" - "Суонси
"Сандерленд" - "Бернли"
"КПР" - "Блэкберн"
"Миллуолл" - "Борнмут"
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"
"Брайтон энд Хоув" - "МК Донс"/"Чарльтон"
"Блэкпул" - "Барнсли"
"Бирмингем" - "Ньюкасл"
"Челси" - "Питерборо"/"Ноттс Каунти"
"Миддлсбро" - "Шеффилд Уэнсдей"
"Вест Бромвич" - "Дерби Каунти"
"Эвертон" - "Лестер"
"Ливерпуль" - "Ньюпорт Каунти"/"Плимут"
"Уотфорд" - "Бертон Альбион"
"Кардифф Сити" - "Фулхэм"
"Стоук Сити" - "Вулверхэмптон"
"Кэмбридж Юнайтед" - "Лидс"
"Бристоль Сити" - "Флитвуд Таун"/"Шрусбери"
"Хаддерсилд" - "Порт Вале"
"Тоттенхэм" - "Астон Вилла"
"Брентфорд" - "Галифакс"/"Истлей"
"Болтон" - "Кристал Пэлас"
"Норвич Сити" - "Саутгемптон"
"Саттон Юнайтед" - "Уимблдон"
"Аккрингтон Стэнли" - "Лутон"
"Ротерхэм" - "Оксфорд"/"Макклсфилд"