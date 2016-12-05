"МЮ" в Кубке Англии сыграет с "Редингом", "Ман Сити" - с "Вест Хэмом"

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. Действующий обладатель трофея "Манчестер Юнайтед" встретится с "Редингом". Чемпион страны "Лестер" сыграет с "Эвертоном", а "Манчестер Сити" - с "Вест Хэмом". Игры пройдут 6 и, если понадобится, 9 января.

Полностью список пар выглядит следующим образом:

"Ипсвич" - "Линкольн Сити"/"Олдхэм Атлетик"

"Бэрроу" - "Рокдэйл"

"Халл Сити" - "Суонси

"Сандерленд" - "Бернли"

"КПР" - "Блэкберн"

"Миллуолл" - "Борнмут"

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"

"Брайтон энд Хоув" - "МК Донс"/"Чарльтон"

"Блэкпул" - "Барнсли"

"Бирмингем" - "Ньюкасл"

"Челси" - "Питерборо"/"Ноттс Каунти"

"Миддлсбро" - "Шеффилд Уэнсдей"

"Вест Бромвич" - "Дерби Каунти"

"Эвертон" - "Лестер"

"Ливерпуль" - "Ньюпорт Каунти"/"Плимут"

"Уотфорд" - "Бертон Альбион"

"Кардифф Сити" - "Фулхэм"

"Стоук Сити" - "Вулверхэмптон"

"Кэмбридж Юнайтед" - "Лидс"

"Бристоль Сити" - "Флитвуд Таун"/"Шрусбери"

"Хаддерсилд" - "Порт Вале"

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла"

"Брентфорд" - "Галифакс"/"Истлей"

"Болтон" - "Кристал Пэлас"

"Норвич Сити" - "Саутгемптон"

"Саттон Юнайтед" - "Уимблдон"

"Аккрингтон Стэнли" - "Лутон"

"Ротерхэм" - "Оксфорд"/"Макклсфилд"