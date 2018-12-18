"МЮ" уволил Моуринью по спартаковской технологии. Клуб опубликовал фото стадиона

"Манчестер Юнайтед" в своем Твиттере объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера, разместив фотографию стадиона "Олд Траффорд". В заявлении "МЮ" поблагодарил португальца за работу и пожелал ему удачи в будущем.
Отметим, что ранее фотографию стадиона в новости об увольнении главного тренера давал "Спартак" – когда расставался с Массимо Каррерой. Затем красно-белые представили нового главного тренера Олега Кононова подборкой фото арен клубов, с которыми специалист ранее работал.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.– Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.
Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d