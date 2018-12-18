"МЮ" уволил Моуринью по спартаковской технологии. Клуб опубликовал фото стадиона

"Манчестер Юнайтед" в своем Твиттере объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера, разместив фотографию стадиона "Олд Траффорд". В заявлении "МЮ" поблагодарил португальца за работу и пожелал ему удачи в будущем.

Отметим, что ранее фотографию стадиона в новости об увольнении главного тренера давал "Спартак" – когда расставался с Массимо Каррерой. Затем красно-белые представили нового главного тренера Олега Кононова подборкой фото арен клубов, с которыми специалист ранее работал.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.