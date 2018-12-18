12:57 | Футбол — Англия

"МЮ" уволил Моуринью по спартаковской технологии. Клуб опубликовал фото стадиона

Объявления об увольнении тренеров "Манчестер Юнайтед" и "Спартака".
Объявления об увольнении тренеров "Манчестер Юнайтед" и "Спартака".
Обсудить
18

"Манчестер Юнайтед" в своем Твиттере объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера, разместив фотографию стадиона "Олд Траффорд". В заявлении "МЮ" поблагодарил португальца за работу и пожелал ему удачи в будущем.

Отметим, что ранее фотографию стадиона в новости об увольнении главного тренера давал "Спартак" – когда расставался с Массимо Каррерой. Затем красно-белые представили нового главного тренера Олега Кононова подборкой фото арен клубов, с которыми специалист ранее работал.

 

Обсудить
18
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...