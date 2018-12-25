"МЮ" троллит Алексиса Санчеса. Довольный чилиец и рождественский ужин

Официальный Твиттер "Манчестер Юнайтед" потроллил нападающего Алексиса Санчеса в период новогодних праздников и Рождества. "Красные дьяволы" опубликовали GIF-анимацию с довольным 30-летним чилийцем.

– Тот момент, когда вы видите рождественский ужин и все накрывают на стол впервые, – подписал "Манчестер Юнайтед" фото.

В текущем сезоне Санчес принял участие в 12 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал две голевые передачи.