"МЮ" - "Тоттенхэм": Погба - в "старте" хозяев, несмотря на слухи о конфликте с Моуринью

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" на матч 3-го тура чемпионата Англии. С первых минут на поле появится хавбек хозяев Поль Погба. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте полузащитника с главным тренером Жозе Моуринью.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Шоу - Матич, Эррера - Фред, Погба, Лингард - Лукаку.

Запасные - Грант, Линделеф, Янг, Мактоминей, Феллаини, Рэшфорд, Алексис Санчес.

"Тоттенхэм": Ллорис - Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз - Дайер, Дембеле, Эриксен, Лукас, Деле Алли - Кейн.

Запасные - Форм, Орье, Дэйвис, Санчес, Уинкс, Ламела, Льоренте.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм": чемпионат Англии по футболу, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)