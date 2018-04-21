"МЮ" - "Тоттенхэм". Лингард, Лукаку, Санчес - в атаке хозяев

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" на матч 1/2 финала Кубка Англии. В атаке хозяев с первых минут выйдут Джесси Лингард, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг – Матич, Эррера, Погба – Лингард, Лукаку, Санчес.

Запасные - Жоэл Перейра, Линделеф, Дармиан, Мата, Феллаини, Марсьяль, Рэшфорд.

"Тоттенхэм": Форм – Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис – Дембеле, Дайер – Алли, Эриксен, Сон Хын Мин – Кейн.

Запасные - Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Ваньяма, Сиссоко, Ламела, Лукас.

Матч "МЮ" - "Тоттенхэм" начнется в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.