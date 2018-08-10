"МЮ" стартовал в премьер-лиге с победы над "Лестером"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" (2:1) в стартовом туре английской премьер-лиги. В составе команды Жозе Моуринью отличились Поль Погба (с пенальти) и Люк Шоу.

В концовке игры у гостей отличился Джейми Варди. Это был первый матч чемпионата Англии в нынешнем сезоне. Остальные игры первого тура пройдут 11 и 12 августа.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 2:1 (1:0)

Голы: Погба, 3 - с пенальти (1:0). Шоу, 83 (2:0). Варди, 90+2 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Шоу, Байи, Линделеф, Мата, Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминэй, 77), Перейра, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 67).

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Адриэн Силва (Иборра, 80), Амарти (Варди, 63), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 63), Ихеаначо, Грэй.

Предупреждения: Амарти, 51. Фред, 54. Перейра, 69.

Судья: Марринер (Англия).

10 августа. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".