"МЮ" разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил двум игрокам, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Как сообщает The Times, "МЮ" решил расстаться с Дэйли Блиндом и Маттео Дармианом.

Их контракты истекают в 2019 году, но "МЮ" разрешил им искать себе новые клубы этим летом.