"МЮ" разгромил "Сандерленд" Мойеса

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес крупное поражение "Сандерленду" – 3:0. По голу забили Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд. Отметим, что хозяева большую часть встречи провели в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Ларссона.

"МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. "Черные коты" идут на последней строчке. Напомним, что их возглавляет экс-наставник "красных дьяволов" Дэвид Мойес.

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Премьер-лига

32-й тур

"Сандерленд" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 30 (0:1). Мхитарян, 46 (0:2). Рэшфорд, 89 (0:3).

"Сандерленд": Пикфорд, Овьедо (Манкильо, 39), Коне, Джонс, Денайер, Ларссон, Каттермоул (Борини, 66), Родуэлл, Ндонг, Дефо, Аничебе.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Рохо, Шоу (Блинд, 61), Байи, Феллаини, Мхитарян (Марсьяль, 78), Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 64), Ибрагимович.

Предупреждения: Шоу, 15. Лингард, 64. Феллаини, 79. Марсьяль, 82. Ндонг, 85. Дармиан, 90+2.

Удаление: Ларссон, 43.

Судья: Поусон.

9 апреля. Сандерленд. Стадион "Стэдиум оф Лайт".