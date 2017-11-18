"МЮ" разгромил "Ньюкасл" после возвращения Погба и Ибрагимовича

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Ньюкасл" – 4:1. По голу забили Антони Марсьяль, Крис Смоллинг, Поль Погба и Ромелу Лукаку. Отметим, что Погба появился на поле впервые с 12 сентября.

Кроме того, эта игра стала первой в нынешнем сезоне для нападающего "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича. 36-летний швед получил травму колена во встрече Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) 20 апреля. Таким образом, Ибрагимович пропустил 6 месяцев и 29 дней.

После этой победы подопечные Жозе Моуринью поднялись на второе место в таблице. От лидирующего "Манчестер Сити" их отделяет восемь очков. "Ньюкасл" остался на 11-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" – 4:1 (2:1)

Голы: Гэйл, 14 (0:1). Марсьяль, 37 (1:1). Смоллинг, 45+1 (2:1). Погба, 54 (3:1). Лукаку, 70 (4:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мата (Эррера, 83), Погба (Феллаини, 70), Матич, Лукаку, Марсьяль (Ибрагимович, 77), Рэшфорд.

"Ньюкасл": Эллиот, Кларк, Лежен, Манкильо, Йедлин, Ритчи (Аронс, 66), Шелви, Хэйден, Хоселу (Митрович, 72), Гэйл (Диаме, 78), Мерфи.

Предупреждения: Хэйден, 12. Смоллинг, 68.

Судья: Поусон.

18 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".