"МЮ" разгромил "Кристал Пэлас" и возглавил таблицу чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в матче 7-го тура чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью по меньшей мере на два с половиной часа будут единоличными лидерами турнирной таблицы - до окончания поединка "Челси" и "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 4:0 (2:0)
Голы: Мата, 3 (1:0). Феллаини, 35 (2:0). Феллаини, 49 (3:0). Лукаку, 86 (4:0).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Феллаини, Янг, Мата (Эррера, 77), Мхитарян (Лингард, 66), Матич, Лукаку, Рэшфорд (Марсьяль, 72).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, М.Сако, ван Анхолт, Уорд, Дилейни, Шлупп (Макартур, 68), Кабай, Панчеон (Ридевалд, 69), Миливоевич, Б.Сако (Ладапо, 74), Таунсенд.
Судья: Дин.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/