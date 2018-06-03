"МЮ" рассматривает Верратти в качестве альтернативы Милинковичу-Савичу

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", утверждает Sun. По информации источника, руководство английского клуба рассматривает итальянского хавбека в качестве альтернативы его коллеге по амплуа из "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Отмечается, что "красные дьяволы" готовы заплатить за Верратти 80 миллионов евро. При этом, на трансфер полузащитника римлян они были готовы выделить 109 миллионов евро.

Контракт Верратти с "ПСЖ" рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 итальянский хавбек принял участие в 38 матчах на клубном уровне, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи.