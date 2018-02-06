"МЮ" просит у "Реала" 135 миллионов евро за Де Хеа?

Испанский журналист Эдуардо Инда сообщил об устной договоренности между вратарем "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа и "Реалом". По данным журналиста, манкунианцы просят за 27-летнего голкипера 135 миллионов евро. Контракт испанца с "МЮ" истекает летом 2019 года.

Отметим, что в воскресенье девушкой футболиста Эдурне Гарсия Альмагро опубликовала в своем Инстаграме фотографию с меткой "Англия" и подписью "Чувствую себя здесь хорошо". Болельщики "МЮ" увидели в этой записи намек, что Де Хеа останется в клубе. Ранее Эдурне неоднократно критиковала английский климат и публично говорила, что "Манчестер такой же мерзкий, как ад".