"МЮ" продлит контракты с Матой и Эррерой

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время подпишет новые контракты с полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой, сообщает Marca. Действующие соглашения испанских хавбеков с "красными дьяволами" рассчитаны до 30 июня 2018 года. Ожидается, что новые контракты хавбеков будут рассчитаны до конца сезона-2018/19.

Напомним, Мата выступает за "МЮ" с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах за клуб, забив 3 мяча и отдав 4 результативные передачи. Эррера также играет за манкунианцев с 2014 года. В сезоне-2017/18 на его счету 25 игр, в которых он не отметился результативными действиями.