"МЮ" продал Варелу в "Пеньяроль"

"Манчестер Юнайтед" в своем Твиттере сообщил о переходе защитника Гильермо Варелы в "Пеньяроль". Отметим, что 24-летний игрок обороны уже выступал за уругвайский клуб с 2010 по 2013 год.

Финансовые условия сделки и срок контракта Варелы с "Пеньяролем" не разглашаются.

Напомним, защитник выступал за манкунианцев с 2013 года. В сезоне-2014/15 он выступал на правах аренды за вторую команду "Реала", а в сезоне-2016/17 - за "Айнтрахт". В составе английского клуба игрок обороны за 4 сезона во всех турнирах принял участие в 11 матчах, не отметившись результативными действиями.