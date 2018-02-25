"МЮ" приукрасил свою победу над "Челси". Фото

"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал фотографию, посвященную победе над "Челси" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии. На странице "красных дьяволов" в социальной сети счет встречи указан с ошибкой. Если верить аккаунту манкунианцев, встреча завершилась со счетом 3:1 в их пользу.

Позднее в Твиттере команды появилась запись: "Извините, ребята. Можем подтвердить, что счет - "всего лишь" 2:1 в пользу "МЮ".

После этой встречи "МЮ" продолжает занимать второе место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе команды Жозе Моуринью 59 очков. У занимающего первую строчку "Манчестер Сити" 72 очка и игра в запасе. Подопечные Антонио Конте, в свою очередь, располагаются на пятой строчке (53).

Гол Лингарда принес "МЮ" волевую победу над "Челси"