"МЮ" предложит Ибрагимовичу 20 миллионов фунтов в год

"Манчестер Юнайтед" готов предложить нападающему Златану Ибрагимовичу новый контракт с существенным повышением зарплаты, утверждает Daily Mirror. По нынешнему соглашению, истекающему этим летом, форвард получает 12 миллионов фунтов в год. Руководство клуба готово повысить зарплату до 20 миллионов фунтов.
Ибрагимович перешел в "МЮ" минувшим летом. На его счету 17 голов в 28 матчах чемпионата Англии. Интерес к нему проявляют в Китае и США.
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Давно уже понятно, что МЮ такие же дебилы, что касается зарплат и покупок футболистов как и Зенит. Огромные бабки отстегивают и потом платят, хотя вместо Ибры купи хотя бы того же Мбаппе или просто отпустить его и сделать ставку на молодого Решфорда. 20 лямов фунтов в 36 лет ипать он их развел.
11:19