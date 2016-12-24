08:43 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" предложил Ибрагимовичу стать тренером

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"Манчестер Юнайтед" хочет удержать в своей команде нападающего Златана Ибрагимовича после завершения этого сезона, поэтому предложил ему тренерскую должность, утверждает Daily Star. Контракт 35-летнего шведа, выступающего за английскую команду с июля, рассчитан до лета следующего года, после чего игрок станет свободным агентом и сможет перебраться в любой другой клуб бесплатно. В связи с этим главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью хочет соблазнить Ибрагимовича остаться, назначив его играющим тренером. В текущем сезоне швед забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.

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