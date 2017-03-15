"МЮ" поздравил Погба с 24-летием накануне матча с "Ростовом"

"Манчестер Юнайтед" поздравил полузащитника Поля Погба с днем рождения, сообщает официальный твиттер "красных дьяволов". Сегодня француз празднует 24-летие. Хавбек перешел в английский клуб летом прошлого года за рекордные 105 миллионов евро.

Погба сможет принять участие в завтрашнем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Встреча пройдет в Манчестере и начнется в 23.05 по московскому времени.