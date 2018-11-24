"МЮ" потерял два очка". Моуринью - о ничьей с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 13-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (0:0) заявил, что его команда потеряла два очка.

- Испытаваю разочарование, - приводит слова Моуринью BBC. - Наша цель состояла в том, чтобы хорошо начать период после перерыва на сборные. Мы не приобрели одно очко, а потеряли два. Мы знали, на каких участках поля они закроются, а где оставят свободные зоны. Но у нас не было достаточно агрессии или интенсивности. Мы недостаточно прессинговали.

"МЮ" с 21 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Все о чемпионате Англии - здесь