"МЮ" поборется с "Арсеналом" за Ругани

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Даниеле Ругани, сообщает Il Posticipo. На трансферном рынке "красные дьяволы" поспорят с "Арсеналом", который также намерен подписать контракт с 23-летним игроком обороны.

По информации источника, оба английских клуба готовы предложить за Ругани 40 миллионов евро. Ожидается, что сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Напомним, защитник выступает за "Ювентус" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.