"МЮ" победил "Хаддерсфилд" благодаря дебютному голу Санчеса

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" в матче 26-го тура чемпионата Англии - 2:0. На 68-й минуте первый гол за "МЮ" забил новичок клуба Алексис Санчес. Он не смог реализовать пенальти, но был точен на добивании.

Голкипер "МЮ" Давид де Хеа сыграл на ноль в 300-й игре за клуб.

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26-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)

Голы: Лукаку, 55 (1:0). Санчес, 68 (2:0).

Нереализованный пенальти: Санчес, 68 (вратарь).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Рохо, Смоллинг, Шоу, Лингард (Погба, 65), Мактоминэй, Матич, Мата (Рэшфорд, 71), Санчес, Лукаку (Марсьяль, 77).

"Хаддерсфилд": Лессль, Смит, Йергенсен Занка, Шиндлер (Хефеле, 59), Конголо, Хадергьонай, Хогг, Биллинг (Муй, 33), ван Ла Парра (Инс, 69), Депуатр, Кванер.

Предупреждения: Биллинг, 23. Мата, 27. Санчес, 45+2. Смит, 48. Хогг, 59. Хефеле, 64.

Судья: Аттуэлл.