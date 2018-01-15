"МЮ" опроверг сообщения о том, что Марсьяль станет частью сделки по переходу Санчеса

"Манчестер Юнайтед" категорически отрицает информацию о том, что клуб может включить форварда Антони Марсьяля в сделку по покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает RMC. По информации источника, такое решение было принято главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

Ранее Evening Standard сообщила, что "МЮ" может расстаться с 22-летним французом в обмен на Санчеса. Издание утверждало, что помимо прав на Марсьяля, манкунианцы предложат "Арсеналу" 30-35 миллионов фунтов за южноамериканского форварда.

В этом сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 9 мячей и отдав 5 результативных передач. В активе Санчеса 8 мячей и 3 голевых паса в 22 играх за клуб в этом сезоне.

Переговоры между "красными дьяволами" и "канонирами" по переходу 29-летнего чилийца продолжаются.