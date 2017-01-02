"МЮ" обыграл "Вест Хэм", продлив беспроигрышную серию до 11 матчей

"Манчестер Юнайтед" одолел "Вест Хэм" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 2:0. Лондонцы с 15-й минуты в меньшинстве после удаления Софьяна Фегули. Подопечные Жозе Моуринью продлили беспроигрышную серию до 11 матчей, а победную - до шести. Второй мяч в поединке провел Златан Ибрагимович, который в последних 12 играх во всех турнирах отличился 12 раз. Для вратаря Давида де Хеа игра стала 250-й в составе "МЮ".

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20-й тур

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:0)

Голы: Мата, 63 (0:1). Ибрагимович, 78 (0:2).

"Вест Хэм": Рэндолф, Нордтвейт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Антонио, Обианг, Куяте (Фернандес, 82), Фегули, Пайет (Кэрролл, 69), Ланцини (Айю, 89).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан (Мата, 46), Погба, Кэррик, Эррера, Лингард (Рэшфорд, 58), Ибрагимович, Мхитарян (Смоллинг, 65).

Предупреждения: Пайет, 29. Дармиан, 42. Валенсия, 75. Нордтвейт, 90+1.

Удаление: Фегули, 15.

Судья: Дин.