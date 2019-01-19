"МЮ" обыграл "Брайтон", одержав семь побед подряд под руководством Сульшера

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче 23-го тура чемпионата Англии - 2:1. Это седьмая победа "МЮ" в семи играх под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец принял команду после отставки Жозе Моуринью.
Счет в матче открыл Поль Погба. На его счету пять голов в семи играх под руководством Сульшера. При Моуринью он также забил пять мячей, но в 19 встречах.
В турнирной таблице "МЮ" поднялся на пятое место, дающее право участия в Лиге Европы.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 2:1 (2:0)
Голы: Погба, 27 - с пенальти (1:0). Рэшфорд, 42 (2:0). Гросс, 72 (2:1).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Линделеф, Далот, Янг, Эррера, Погба, Матич, Марсьяль (Лукаку, 82), Лингард (Мата, 75), Рэшфорд (Дармиан, 90+4).
"Брайтон": Баттон, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Каяль, 82), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 60), Локадиа, Маррей (Андоне, 60).
Предупреждение: Рэшфорд, 90+3.
Судья: Тирни.
19 января. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/