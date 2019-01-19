19:54 | Футбол — Англия

"МЮ" обыграл "Брайтон", одержав семь побед подряд под руководством Сульшера

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче 23-го тура чемпионата Англии - 2:1. Это седьмая победа "МЮ" в семи играх под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец принял команду после отставки Жозе Моуринью

Счет в матче открыл Поль Погба. На его счету пять голов в семи играх под руководством Сульшера. При Моуринью он также забил пять мячей, но в 19 встречах.

В турнирной таблице "МЮ" поднялся на пятое место, дающее право участия в Лиге Европы.

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

23-й тур 

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 2:1 (2:0)

Голы: Погба, 27 - с пенальти (1:0). Рэшфорд, 42 (2:0). Гросс, 72 (2:1). 

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Линделеф, Далот, Янг, Эррера, Погба, Матич, Марсьяль (Лукаку, 82), Лингард (Мата, 75), Рэшфорд (Дармиан, 90+4).

"Брайтон": Баттон, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Каяль, 82), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 60), Локадиа, Маррей (Андоне, 60).

Предупреждение: Рэшфорд, 90+3. 

Судья: Тирни.

19 января. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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