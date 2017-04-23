"МЮ" обыграл "Бернли" благодаря голам Руни и Марсьяля

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде нанес поражение "Бернли" – 2:0. По голу записали на свой счет Антони Марсьяль и Уэйн Руни. Для 32-летнего форварда этот мяч стал 251-м в карьере, забитым в составе "красных дьяволов".

Команда Жозе Моуринью осталась на пятом месте в таблице. От занимающего третью строчку "Ливерпуля" ее отделяет три очка. При этом "красные" провели на игру больше. "Бернли" идет 15-м.

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34-й тур

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2 (0:2)