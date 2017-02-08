"МЮ" обошел "Реал" по числу проданных футболок в 2016 году, а Месси впереди Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" стал лидером по числу проданных футболок команды в 2016 году. Как сообщает The Sun, прибытие в "МЮ" Златана Ибрагимовича и Поля Погба значительно увеличило продажи и позволило клубу обойти по этому показателю "Реал".

Число проданных футболок в 2016 году

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 2 850 тысяч

2. "Реал" (Испания) – 2 290 тысяч

3. "Барселона" (Испания) – 1 980 тысяч

4. "Челси" (Англия) – 1 650 тысяч

5. "Бавария" (Германия) – 1 500 тысяч

6. "Арсенал" (Англия) – 1 225 тысяч

7. "Ювентус" (Италия) – 850 тысяч

8. "Ливерпуль" (Англия) – 705 тысяч

9. "ПСЖ" (Франция) – 685 тысяч

10. "Милан" (Италия) – 650 тысяч

Среди игроков по этому показателю лидирует нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Его футболки покупали чаще всего в 2016 году.

Игроки, чьи футболки чаще всего покупали в 2016 году

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Криштиану Роналду ("Реал")

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед")

4. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед")

5. Месут Езил ("Арсенал")

6. Неймар ("Барселона")

7. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

8. Филиппе Коутинью ("Ливерпуль")