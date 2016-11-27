21:53 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" не выиграл четыре домашних матча подряд впервые с 1990 года

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"Манчестер Юнайтед", сыграв вничью с "Вест Хэмом" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1), не смог одержать победу в четвертом домашнем матче турнира кряду. Последний раз "МЮ" не выигрывал четыре домашние игры чемпионата Англии подряд в 1990 году.

Ранее подопечные Жозе Моуринью сыграли вничью со "Стоук Сити" (1:1), "Бернли" (1:1) и "Арсеналом" (1:1). Последний раз "МЮ" дома обыгрывал "Лестер" (4:1) в рамках 6-го тура премьер-лиги.

После 13 туров команда Моуринью имеет в своем активе 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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