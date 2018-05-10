23:36 10 мая | Футбол — Англия

"МЮ" не смог победить "Вест Хэм", но гарантировал себе второе место в чемпионате Англии


"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии - 0:0. "МЮ" оторвался на 4 очка от "Тоттенхэма" и обеспечил себе второе место по итогам сезона. Чемпионский титул досрочно обеспечил себе "Манчестер Сити"

"Вест Хэм" занимает 15-е место в таблице и уже обезопасил себя от вылета в чемпионшип.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Кэрролл, 66), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу, Ланцини, Райс, Арнаутович.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Байи, 90+4), Смоллинг, Джоунс, Шоу, Линделеф, Эррера, Погба, Мактоминэй, Санчес (Янг, 90+2), Лингард (Рэшфорд, 74).

Предупреждения: Нобл, 88. Погба, 88. 

Судья: Мосс.
10 мая. Лондон. Стадион "London Stadium".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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