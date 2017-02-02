"МЮ" не смог победить "Халл Сити", но продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Халл Сити" в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 0:0. Команда Жозе Моуринью продлила беспроигрышную серию в премьер-лиге до 14 встреч. В активе "Красных дьяволов" 42 очка, когда занимает шестое место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити" – 0:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс (Смоллинг, 55), Рохо, Блинд, Мхитарян (Мата, 62), Кэррик (Руни, 46), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.

"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Магуайр, Доусон, Таймон (Раноккиа, 66), Маркович, Хаддлстоун, Мейлер, Эвандру (Элабделлауи, 72), Клукас, Ньясс (Эрнандес, 69).

Предупреждения: Ньясс, 13. Клукас, 79. Маркович, 81. Руни, 84. Мейлер, 89.

Судья: Джоунс.

1 февраля. Манчестер. Стадион "Old Trafford".

"Стоук Сити" – "Эвертон" – 1:1 (1:1)

Голы: Крауч, 7 (1:0). Шоукросс, 39 – в свои ворота (1:1).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Афеллай, Адам, Уилан, Аллен (Бераино, 67), Крауч, Арнаутович (Нгой, 89).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулман, Мори, Холгейт (Маккарти, 46), Миральяс (Лукман, 69), Шнейдерлен, Баркли, Дэйвис, Лукаку.

Предупреждение: Бардсли, 81.

Судья: Поусон.

1 февраля. Стоук-он-Трент. Стадион "Bet365 Stadium".