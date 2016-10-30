"МЮ" не разрешил Швайнштайгеру играть за резервистов

Полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Бастиану Швайнштайгеру не было разрешено сыграть за резервную команду. Как сообщает The Mirror, тренер резервистов "МЮ" Уоррен Джойс обратился к тренерскому штабу "МЮ", чтобы Швайнштайгер был допущен к игре. Однако главный тренер команды Жозе Моуринью дал понять, что немец может только тренироваться, но не будет играть ни за одну команду клуба.

Предполагается, что в январе "МЮ" попытается продать Швайнштайгера, который зарабатывает 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю.