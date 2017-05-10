"МЮ" не комментирует слухи о расследовании трансфера Погба со стороны ФИФА

"Манчестер Юнайтед" не комментирует информацию СМИ о том, что ФИФА начала расследование трансфера полузащитника Поля Погба в английский клуб из "Ювентуса". Сумма сделки стала рекордной в истории футбола и составила 105 миллионов евро. При этом якобы почти 49 миллионов евро получил агент француза Мино Райола.

– Мы не комментируем контракты, – приводит The Sun слова представителя "МЮ". – У ФИФА есть все документы по трансферу. Они там хранятся с августа 2016 года.

Ранее появилась информация, что ФИФА в рамках расследования запросила дополнительные документы у "МЮ".