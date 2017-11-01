"МЮ" напомнил о первом голе Роналду в своем составе

"Манчестер Юнайтед" в своем Твиттере опубликовал видеоролик с первым голом Криштиану Роналду в своем составе. Ровно 14 лет назад, 1 ноября 2013 года, португалец отметился мячом в ворота "Портсмута" в во встрече 11-го тура премьер-лиги.

Напомним, Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, приняв участие в 292 матчах. За время выступлений за "красных дьяволов" он забил 118 мячей.