12:47 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" нанял циркового артиста и специалиста по паркуру

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"Манчестер Юнайтед" пригласил циркового артиста и специалиста по паркуру для работы с молодежной командой, сообщает The Telegraph. На данный шаг манкунианцы решились с целью снизить количество травм. 

- Я смотрю на игроков нашей академии и вижу, что они совершенно не умеют двигаться, - пояснил глава академии Ники Батт. - Они не знают, как падать, катиться. Вы не представляете, как много травм они получают из-за вывихов плеча. 

Я падал с дерева раз 15 и ни разу не травмировался. Механика тела очень сильно страдает, если не лазить по деревьям, не играть в баскетбол, крикет, регби.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Cantona~~

С паркурщиком погорячились, перестараются и будут по стадиону бегать как ошалелые, типа как тот, в Туле по крыше бегал.

13:59

Cantona~~

Клоун пусть в Питере развлекается, а тут интересно заявление, это что за дети такие, что падают как мешки разбиваясь в хлам, почему по деревьям не лазают, неужто скоро какой нибудь выползень, теперь уже англицкий, заявит что Англия не футбольная страна (не спортивная, зависит от масштаба дЭбила) ?

13:57

shpasic

им бы Дзюбу пригласить - тот ещё клоун, т.е. цирковой артист.

13:32

glym

Братузу борцуху пригласите, 10 лет не занимаюсь самбо, но умение подать или да же умение не падать никуда не делось.

13:16

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