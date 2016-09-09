"МЮ" нанял циркового артиста и специалиста по паркуру

"Манчестер Юнайтед" пригласил циркового артиста и специалиста по паркуру для работы с молодежной командой, сообщает The Telegraph. На данный шаг манкунианцы решились с целью снизить количество травм.

- Я смотрю на игроков нашей академии и вижу, что они совершенно не умеют двигаться, - пояснил глава академии Ники Батт. - Они не знают, как падать, катиться. Вы не представляете, как много травм они получают из-за вывихов плеча.

Я падал с дерева раз 15 и ни разу не травмировался. Механика тела очень сильно страдает, если не лазить по деревьям, не играть в баскетбол, крикет, регби.