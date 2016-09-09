"МЮ" нанял циркового артиста и специалиста по паркуру

"Манчестер Юнайтед" пригласил циркового артиста и специалиста по паркуру для работы с молодежной командой, сообщает The Telegraph. На данный шаг манкунианцы решились с целью снизить количество травм.
- Я смотрю на игроков нашей академии и вижу, что они совершенно не умеют двигаться, - пояснил глава академии Ники Батт. - Они не знают, как падать, катиться. Вы не представляете, как много травм они получают из-за вывихов плеча.
Я падал с дерева раз 15 и ни разу не травмировался. Механика тела очень сильно страдает, если не лазить по деревьям, не играть в баскетбол, крикет, регби.
Cantona~~
С паркурщиком погорячились, перестараются и будут по стадиону бегать как ошалелые, типа как тот, в Туле по крыше бегал.
13:59
Cantona~~
Клоун пусть в Питере развлекается, а тут интересно заявление, это что за дети такие, что падают как мешки разбиваясь в хлам, почему по деревьям не лазают, неужто скоро какой нибудь выползень, теперь уже англицкий, заявит что Англия не футбольная страна (не спортивная, зависит от масштаба дЭбила) ?
13:57
shpasic
им бы Дзюбу пригласить - тот ещё клоун, т.е. цирковой артист.
13:32
glym
Братузу борцуху пригласите, 10 лет не занимаюсь самбо, но умение подать или да же умение не падать никуда не делось.
13:16