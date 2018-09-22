"МЮ" на глазах Фергюсона сыграл вничью с "Вулверхэмптоном"

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 6-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1). На гол Фреда гости ответили точным ударом Жоау Моутинью.

Команда Жозе Моуринью с 10 очками занимает шестое место.

Отметим, что на встрече присутствовал легендарный наставник "МЮ" Алекс Фергюсон – впервые после операции.

В других встречах тура "Лестер" победил "Хаддерсфилд" (3:1), "Бернли" разгромил "Борнмут" (4:0), а "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" сыграли вничью – 0:0.​

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6-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – 1:1 (1:0)

Голы: Фред, 18 (1:0). Жоау Моутинью, 53 (1:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Феллаини, Погба, Фред (Мата, 63), Санчес (Марсьяль, 63), Лукаку, Лингард (Перейра, 75).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Саисс, 80), Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Траоре, 75), Жота (Гиббс-Уайт, 87).

Предупреждения: Шоу, 40. Невеш, 61.

Судья: Френд.

22 сентября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

"Лестер" - "Хаддерсфилд" - 3:1 (1:1)

Голы: Йергенсен, 5 (0:1). Ихеаначо, 19 (1:1). Мэддисон, 66 (2:1). Варди, 75 (3:1).

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 85), Варди, Геззаль (Грэй, 46), Ихеаначо (Олбрайтон, 77).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Притчард, 72), Дурм, Шиндлер, Муй, Биллинг, ван Ла Парра, Качунга (Диакаби, 57), Депуатр.

Предупреждения: Ндиди, 18. Геззаль, 43. Конголо, 47.

Судья: Кут.

22 сентября. Лестер. Стадион King Power Stadium.

"Бернли" - "Борнмут" - 4:0 (2:0)

Голы: Выдра, 39 (1:0). Леннон, 41 (2:0). Барнс, 83 (3:0). Барнс, 88 (4:0).

"Бернли": Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Леннон, Воукс (Барнс, 69), Гвюдмундссон, Выдра (Вуд, 60).

"Борнмут": Бегович, Смит (Дефо, 78), Аке, С.Кук, Рико (Фрэнсис, 46), Сермен, Лерма, Брукс, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Станислас, 68).

Предупреждения: Лоутон, 31. Уэствуд, 56.

Судья: Тэйлор.

22 сентября. Бернли. Стадион Turf Moor.

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 0:0

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Майер, 63), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Серлот, 72), Заа.

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Атсу, 72), Шелви, Кенеди, Рондон (Хоселу, 46), Перес (Муто, 81).

Предупреждения: Йедлин, 36. Томкинс, 51.

Судья: Марринер.

22 сентября. Лондон. Стадион Selhurst Park.

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