10:03 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" может предложить Ибрагимовичу новый трехлетний контракт

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"Манчестер Юнайтед" уже сейчас рассматривает вариант продления контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем, утверждает Sunday Mirror. В клубе остались довольны игрой шведа в стартовых матчах сезона-2016/17 и уже сейчас готовят для него новое трехлетнее соглашение. Если Ибрагимович согласится его подписать, то останется в "МЮ" до 37 лет.

Форвард присоединился к "Манчестер Юнайтед" этим летом на правах свободного агента. В четырех матчах чемпионата Англии он забил 4 мяча, а также отметился голом в Суперкубке страны против "Лестера" (2:1).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cantona~~

Где то напрягся один Широков.

11:43

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