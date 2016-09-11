"МЮ" может предложить Ибрагимовичу новый трехлетний контракт

"Манчестер Юнайтед" уже сейчас рассматривает вариант продления контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем, утверждает Sunday Mirror. В клубе остались довольны игрой шведа в стартовых матчах сезона-2016/17 и уже сейчас готовят для него новое трехлетнее соглашение. Если Ибрагимович согласится его подписать, то останется в "МЮ" до 37 лет.

Форвард присоединился к "Манчестер Юнайтед" этим летом на правах свободного агента. В четырех матчах чемпионата Англии он забил 4 мяча, а также отметился голом в Суперкубке страны против "Лестера" (2:1).