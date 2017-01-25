22:48 25 января | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" может побить трансферный рекорд

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"Манчестер Юнайтед" может побить очередной трансферный рекорд, попытавшись купить полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. Как сообщает Daily Star, 20-летний англичанин стал главной трансферной целью "МЮ". При этом "шпоры" не готовы отпускать его менее чем за 118 миллионов евро. Действующий трансферный рекорд – 105 миллионов евро. За такую сумму "МЮ" приобрел у "Ювентуса" полузащитника Поля Погба.

Отметим, что Алли не так давно продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2022 года.

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Zangezi

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