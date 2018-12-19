"МЮ" может оштрафовать Погба за публикацию в социальных сетях

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может быть наказан клубом за проявление неуважения к команде и теперь уже бывшему главному тренеру Жозе Моуринью. Как утверждает Daily Mail, французу грозит штраф за публикации в социальных сетях после известия об отставке португальца.

Погба разместил запись в Инстаграме, которую многие посчитали празднованием отставки Моуринью, с которым у француза был конфликт. Вскоре запись была удалена, но ее бурное обсуждение продолжается.