09:38 | Футбол — Англия

"МЮ" может оштрафовать Погба за публикацию в социальных сетях

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба может быть наказан клубом за проявление неуважения к команде и теперь уже бывшему главному тренеру Жозе Моуринью. Как утверждает Daily Mail, французу грозит штраф за публикации в социальных сетях после известия об отставке португальца.

Погба разместил запись в Инстаграме, которую многие посчитали празднованием отставки Моуринью, с которым у француза был конфликт. Вскоре запись была удалена, но ее бурное обсуждение продолжается.

 

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