02:54 | Футбол — Англия

"МЮ" - "Ливерпуль". Все голы. Видео


Видеообзор матча International Champions Cup "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" (1:4).

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

 

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