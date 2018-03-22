"МЮ" летом готов заплатить 50 миллионов фунтов за Варана?

"Манчестер Юнайтед" летом намерен подписать контракт с защитником "Реала" Рафаэлем Вараном, сообщает Mirror. По информации источника, "красные дьяволы" готовы заплатить за 24-летнего француза 50 миллионов фунтов (57,2 миллиона евро).

Отметим, что ранее сам Варан подтверждал факт контактов с манкунианцами. По словам защитника, он контактировал с представителями английского клуба, но не главным тренером команды Жозе Моуринью.

Напомним, Варан выступает за "Реал" с 2011 года. Его нынешний контракт с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отдав 1 голевую передачу и получив 2 желтые карточки.