"МЮ" и "Ман Сити" вышли в 1/8 финала Кубка лиги

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" в матче 1/16 финала кубка Англии. Дубль в составе подопечных Жозе Моуринью оформил Маркус Рэшфорд.

Другой клуб из Манчестера - "Манчестер Сити" - также смог пробиться в 1/8 финала, одолев "Вест Бромвич" 2:1. Оба мяча у победителей провел Лерой Сане. В составе "Вест Бромвича" на 67-й минуте появился бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон.

Кубок лиги

1/16 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Бертон Альбион" - 4:1 (3:0)

Голы: Рэшфорд, 5 (1:0). Рэшфорд, 17 (2:0). Лингард, 36 (3:0). Марсьяль, 60 (4:0). Дайер, 90+1 (4:1).

"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2 (0:1)

Голы: Сане, 3 (0:1). Якоб, 72 (1:1). Сане, 77 (1:2).