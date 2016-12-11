16:43 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" и "Ман Сити" поспорят за Роуза

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"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает Daily Mirror. Клубы уже начали переговоры. Переход 26-летнего англичанина обойдется команде Хосепа Гвардьолы в 25 миллионов фунтов стерлингов. Также интерес к футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью считает, что игрок может серьезно усилить защитную линию его команды.

В этом сезоне Роуз провел за лондонский клуб 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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