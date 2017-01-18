08:55 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" хочет продлить контракт с Ибрагимовичем до 2019 года

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Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено подписать новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает The Sun. "Красные дьяволы" рассчитывают сохранить шведа до 2019 года. Подробности возможной сделки пока не сообщаются. В ближайшее время стороны начнут переговоры.

Ранее сообщалось, что 35-летний швед может войти в тренерский штаб Жозе Моуринью по окончании сезона или продолжить работу в системе клуба.

Напомним, что Ибрагимович перешел в "МЮ" летом 2016 года на правах свободного агента из "ПСЖ". В этом сезоне форвард провел за английский клуб 29 матчей, забил 19 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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