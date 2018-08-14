"МЮ" готовит новый контракт для де Хеа

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время продлит контракт с вратарем Давидом де Хеа, сообщает BBC. Соглашение 27-летнего голкипера истекает в следующем году, и клуб в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте.

На пользу "МЮ" сыграл переход Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал". Мадридский клуб уже давно пытается подписать де Хеа, в прошлом сезоне трансфер уже почти осуществился, но "Реал" не успел его оформить до закрытия летнего окна из-за сбоя факса.

Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2011 году из "Атлетико".