"МЮ" готов улучшить предложение по Магуайру до 65 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайру, утверждает Daily Mail. По информации издания, руководство "красных дьяволов" готово улучшить предложение по 25-летнему игроку обороны с 50 до 65 миллионов фунтов. Источник отмечает, что для осуществления этого перехода клубу придется продать одного из трех футболистов - Маркоса Рохо, Эрика Байи или Криса Смоллинга.

Вместе с тем, издание сообщает, что "лисы" хотят сохранить Магуайра в своем составе. Для этого они могут повысить его зарплату до 75 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, в сезоне-2017/18 защитник провел на клубном уровне в 44 матчах, забив 2 мяча и сделав 4 голевые передачи. В составе сборной Англии на ЧМ-2018 Магуайр сыграл в 7 матчах, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас.